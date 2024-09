VIOLÊNCIA

'Querem tocar fogo em ônibus': rodoviários justificam suspensão de circulação na região de Valéria

A suspensão faz com que os veículos circulem apenas até a Estrada do Derba, sem entrar nos três bairros citados. A medida deixou os pontos de ônibus da via completamente lotados no início da manhã. Moradores, inclusive, precisam caminhar para pegar os coletivos. "Eu, com 67 anos nas costas, tive que sair de casa e caminhar por 20 minutos lá de Valéria para cá embaixo na Estrada do Derba. Estou com as pernas doendo, vou chegar atrasada no meu compromisso, mas é assim mesmo. Tomara que amanhã seja diferente", fala uma moradora, sem se identificar, antes de entrar no ônibus.