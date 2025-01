ILHÉUS

R$ 4 mil de saldo e salários atrasados: prefeitura baiana decreta situação de emergência na saúde

Município possui apenas duas ambulâncias em funcionamento

Mais uma prefeitura baiana precisou decretar estado de emergência. Nesta quarta-feira (8), Ilheus, no sul do estado declarou situação de emergência na saúde pública. Segundo a nova gestão do município, as contas da secretaria de saúde possui um saldo de apenas R$ 4 mil.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Município, a gestão do prefeito Valderico Junior (União Brasil) encontrou a secretaria com 'graves problemas': estado precário das ambulâncias, com apenas duas em funcionamento; o esvaziamento dos almoxarifados da Secretaria e das unidades de saúde; o desabastecimento generalizado de medicamentos; os débitos milionários com pessoal; e a ausência de contratos vigentes para serviços de lavagem e abastecimento de veículos.