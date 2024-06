Ranking de casos de dengue em Feira de Santana é liderado pelo distrito de Humildes

Com 435 casos confirmados, o segundo lugar ocupado pelo bairro Mangabeira está com 318

O ranking de casos de dengue confirmados em Feira de Santana é liderado pelo distrito de Humildes que já acumula 435 infectados. O segundo lugar da lista está sendo ocupado pelo bairro de Mangabeira com 318 casos, seguido de Tomba com 270 e Conceição com 246, segundo a Prefeitura da cidade.

A Prefeitura tem intensificado as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, especialmente nas áreas com maior número de criadouros.

Ações de prevenção e combate

Denúncias sobre focos do mosquito podem ser feitas através do número 156.

As pessoas com sintomas característicos da dengue no primeiro dia, como dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal estar e febre devem fazer o exame para diagnóstico da doença.