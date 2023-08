Rapper Mano Brown receberá título de Doutor Honoris Causa de universidade na Bahia

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), nesta quarta-feira (16), aprovou, por unanimidade, a concessão do título de doutor honoris causa a Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown, líder do Racionais MC's. A honraria foi aprovada no momento em que o Hip-Hop celebra 50 anos e foi uma iniciativa da pró-reitoria de Extensão e Cultura da instituição de ensino.



"Nada melhor do que reconhecer pessoas que realizaram contribuições acadêmicas, humanísticas e sociais para a sociedade, para a pesquisa e em prol do desenvolvimento do País em suas mais diversas áreas. A proposta ressalta a importância do artista, que transcende o Hip Hop e a música rap, sendo aclamado por sua autenticidade e por representar a voz dos moradores da periferia", declarou a UFSB em post nas redes sociais.