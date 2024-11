DARK MC

Rapper morto pela PM teve clipe com quase 800 mil visualizações e acumulou crimes em Salvador

Dark MC foi indiciado por tráfico de drogas, violência doméstica e roubo

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 13:21

Rapper 'Dark MC' é dono das músicas “Madrugada Fria” e “Julgue-Me” Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um dos três mortos em uma ação policial no bairro do IAPI, em Salvador, no último domingo (3), Clóvis de Oliveira Santos Junior, de 29 anos, mais conhecido como Dark MC, era um dos nomes da cena do rap na capital e chegou a ter clipe com quase 800 mil visualizações. No entanto, além do sucesso na cidade, ele acumulou registros criminais. Tanto é que, de acordo com dados do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), acabou indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e violência doméstica.

O caso mais recente é da prisão que teve por tráfico. Segundo inquérito produzido a partir do relato de policiais militares, Dark MC foi preso em Lauro de Freitas, na Avenida Santos Dumont, em posse de maconha. “Policiais militares realizavam ronda de rotina na Av. Santos Dumont quando abordaram o denunciado e, em busca pessoal, encontraram em sua posse 23 porções da droga”, informa o inquérito.

Além da quantidade, foi considerada a natureza das substâncias e as formas que estavam armazenadas para constatar que elas se destinavam ao tráfico. No entanto, Dark MC acabou absolvido no processo porque dois dos policiais, quando ouvidos em juízo, não se recordavam ao certo dos fatos na prisão e do acusado. Um terceiro lembrava, mas não soube precisar ao certo a quantidade de droga encontrada com ele e mostrou dúvida se a droga que estava com ele era de fato para tráfico.

Já no indiciamento por violência doméstica que aconteceu em 2019, Dark MC, apesar de denunciado, não foi encontrado pela polícia ou pelos oficiais de justiça. No entanto, no texto da acusação, que preservou a identidade da vítima e os detalhes das agressões, alegou-se que existiam indícios fortes da autoria e prova da materialidade do delito. Em julho de 2021, entretanto, após esgotarem os meios para localização do denunciado, o processo foi suspenso, assim como o prazo de prescrição do crime.

O único caso em que o indiciamento se transformou na prisão de Dark MC foi um crime de roubo praticado em 2012. No dia 31 de dezembro daquele ano, na Rua Régis Pacheco, no bairro do Uruguai, ele e outro homem assaltaram uma mulher, levando a bolsa dela. Na ação, no entanto, um motorista, que presenciou o crime, acionou agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) que estavam no Largo do Tanque. Os PMs localizaram Dark MC e ainda outros dois suspeitos, prendendo-os em flagrante.

Por conta do crime, todos os envolvidos foram condenados. “Não concorrem agravantes ou causas de diminuição. Aplica-se um aumento da pena em um terço para passar a dosá-la definitivamente em cinco anos e quatro meses de reclusão para todos os denunciados”, informou o juiz da decisão. A pena, inicialmente, foi cumprida em regime semiaberto.

Dark MC morou no Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, durante boa parte da vida, como o próprio MC destacava nas músicas. No entanto, ele acabou morto na Rua Vila Antônio Balbino, na localidade do Milho. Os policiais teriam sido informados de que havia homens armados efetuando disparos no local. Segundo a PM, ao perceber a aproximação dos policiais, o grupo armado fugiu para uma área de mata, mas, ao se deparar com os agentes, houve confronto.