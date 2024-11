VIOLÊNCIA

Tiroteio no IAPI deixa três mortos

Segundo a polícia, agentes foram recebidos com tiros por grupo armado; um suspeito foi preso

Uma troca de tiros entre policiais militares e um grupo armado no bairro do IAPI, em Salvador, deixou três mortos na noite de sábado (2). Segundo a Polícia Militar, agentes da 37ª Companhia Independente (CIPM) e das Rondesps BTS, Norte e Nordeste foram recebidos a tiros na localidade conhecida como Milho.

A ocorrência aconteceu após uma ação de intensificação do patrulhamento em que quatro armas de fogo, carregadores, crack e cocaína foram apreendidos na Rua Vila Antônio Balbino. A equipe recebeu informações sobre indivíduos circulando no Milho e efetuando disparos de arma de fogo.

A corporação informou que, ao perceber a aproximação dos policiais, o grupo armado fugiu para uma área de mata, mas, ao se deparar com os agentes, houve confronto. Três suspeitos chegaram a ser socorridos a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram. Um quarto suspeito foi preso e encaminhado ao Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A PM não informou nomes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), as linhas de ônibus estão circulando normalmente no bairro. A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais detalhes da ocorrência e aguarda retorno.