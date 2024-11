VIOLÊNCIA

Rapper 'Dark MC' está entre mortos em tiroteio com a PM no IAPI

Segundo a polícia, militares foram recebidos com tiros por grupo armado na noite de sábado (2)

Conhecido como "Dark MC", Clóvis de Oliveira Santos Junior, de 29 anos, foi identificado como um dos mortos em ação da Polícia Militar no bairro do IAPI, em Salvador, na noite de sábado (2). O corpo foi liberado na segunda-feira (4) e será sepultado na manhã desta terça (5) no Cemitério Municipal de Plataforma. As informações foram confirmadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).