BAHIA

Reajuste para servidores do Judiciário baiano é aprovado pela Alba

Aumento de 5% nos vencimentos do quadro de pessoal do Poder Judiciário foi aprovado por unanimidade

Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:28

TJ-BA Crédito: Fabio di Castro/Divulgação CNJ

O projeto que prevê aumento de 5% nos salários dos servidores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta terça-feira (24). O reajuste, que passa a valer em maio, foi aprovado após acordo entre as bancadas do governo e da oposição.

O projeto aprovado também fixa os valores da Vantagem Pessoal de Eficiência (VPE), Vantagem Pessoal de Incentivo (VPl) e Gratificação Especial de Eficiência (GEE), em R$ 2.521,56. O novo valor representa um aumento de R$ 300 em relação ao atual.

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), José Edivaldo Rocha Rotondano, apresentou o projeto de reajuste à presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos, através do Ofício 237.