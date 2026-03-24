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Reajuste para servidores do Judiciário baiano é aprovado pela Alba

Aumento de 5% nos vencimentos do quadro de pessoal do Poder Judiciário foi aprovado por unanimidade

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:28

TJ-BA
TJ-BA Crédito: Fabio di Castro/Divulgação CNJ

O projeto que prevê aumento de 5% nos salários dos servidores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta terça-feira (24). O reajuste, que passa a valer em maio, foi aprovado após acordo entre as bancadas do governo e da oposição. 

O projeto aprovado também fixa os valores da Vantagem Pessoal de Eficiência (VPE), Vantagem Pessoal de Incentivo (VPl) e Gratificação Especial de Eficiência (GEE), em R$ 2.521,56. O novo valor representa um aumento de R$ 300 em relação ao atual. 

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), José Edivaldo Rocha Rotondano, apresentou o projeto de reajuste à presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos, através do Ofício 237. 

“A proposta foi elaborada com observância dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e as despesas decorrentes da aprovação do projeto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Judiciário”, afirmou o presidente da Corte. 

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