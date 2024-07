BAHIA

Recém-nascida morre após ser deixada em casa sozinha; mãe saiu para beber

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante, no domingo (14), acusada da morte do seu filho, de dois meses, em Teixeira de Freitas, no sul baiano. Segundo a Polícia Civil, o bebê foi deixado sozinho em casa porque a mãe teria saído para fazer uso de bebidas alcoólicas.