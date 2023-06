Recém-nascido morre após ter leite injetado na veia, em Salvador

Um bebê de 2 meses morreu, na tarde desta segunda-feira (19), na Maternidade José Maria de Magalhães Netto, localizada no bairro de Pau Miúdo, em Salvador, após uma técnica de enfermagem injetar leite no acesso venoso central da criança.



Samuel Ricardo Souza Bastos nasceu com uma doença cardiovascular, e estava internado há 1 mês. Ele foi submetido a cirurgia há 15 dias no Hospital Ana Nery e voltou para a maternidade, onde estava sendo cuidado. A mãe, Naiane Rocha, 27, estava acompanhando no domingo (18), mas precisou ir em casa quando recebeu uma ligação dizendo que a criança estava passando mal.