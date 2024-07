CULTURA

Recital de capoeira será realizado no Engenho Velho da Federação

Celebrando os toques e cantos que narram a história e os saberes ancestrais da capoeira, o 1º Recital Dendê de Aro Amarelo - De Angola a Regional de Bimba será realizado no próximo domingo (28), às 9h, no Terreiro Casa Branca, localizado no Engenho Velho da Federação.

As cantigas serão entoadas e protagonizadas pelas crianças e adolescentes, que compõem a ONG Escola de Capoeira Dendê De Aro Amarelo no Terreiros da Casa Branca, Liberdade/Curuzu, Barris/Dique do Tororó, com o objetivo de celebrar, honrar e reverenciar a história da luta.