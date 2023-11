Reconhecimento facial flagra assaltante foragido do Ceará em Salvador

Equipes da Polícia Militar prenderam três foragidos da Justiça por crimes de roubo e descumprimento do pagamento de pensão alimentar após receberem alertas do sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).



Todas as prisões ocorreram nas últimas 24 horas e um dos foragidos era procurado no estado do Ceará.



Os flagrantes foram realizados por equipes dos 12° Batalhão da Polícia Militar e de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC), além da 52ª Companhia Independente da Polícia Miliar (CIPM/Lauro de Freitas).