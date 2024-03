TRÁFEGO

Recuperação da passarela na BR-324 é concluída

Via marginal, que fica sob o equipamento, permanece interditada

A passarela localizada no Km 623 da BR-324 e interditada no sábado (24), após parte do pavimento ceder, teve a recuperação concluída nesta quinta-feira (29) e já está liberada para travessia de pedestres.