Rede Baiana de Agrofloresta promove primeiro seminário estadual

Evento acontece nos dias 6 e 7 de julho, em Poções

Publicado em 5 de julho de 2024 às 20:37

Com o objetivo de fortalecer a agrofloresta como caminho para uma agricultura ecológica baseada na abundância e na regeneração da natureza, a Rede Baiana de Agrofloresta (RBA) realiza, nos dias 6 e 7 de julho, a primeira edição do Seminário Estadual de Agrofloresta. O evento acontecerá no Colégio Roberto Santos, localizado no município de Poções.

A palestra de abertura ficará por conta do cientista e agricultor Ernst Gotsch, criador do modelo de Agricultura Sintrópica. Com isso, a RBA pretende favorecer a cooperação mútua e a conquista de espaço para o segmento no cenário das políticas públicas. Na oportunidade, haverá uma feira de troca de sementes, além do intercâmbio de experiências a partir da apresentação de casos de sucesso em território baiano.

De acordo com Nelson Araújo, coordenador da rede, a agrofloresta promove a recuperação dos solos e das bacias hídricas, favorece à biodiversidade, produz alimentos saudáveis, regenera o ambiente e gera renda para a agricultura familiar. “É o caminho mais eficaz para responder às urgências no campo”, pontuou.

Participam do evento os secretários da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), Osni Cardoso e André Joazeiro, respectivamente; o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (Car), Jeandro Ribeiro; o superintendente da Bahiater, Lanns Almeida, representantes da Casa Civil; da Secretaria do Meio Ambiente (Sema); e da Federação dos Consórcios Públicos Municipais (FEC-BA).