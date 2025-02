OPORTUNIDADE

Rede de farmácias abre 72 vagas para jovem aprendiz no estado

Inscrições estão abertas até o dia 28 deste mês

As oportunidades são para as áreas de comércio e varejo. Para se candidatar, basta estar cursando ou ter concluído o ensino médio, e não precisa de experiência, sendo uma porta de entrada para o primeiro emprego.>

“Contratar profissionais no início da carreira é abrir portas para o futuro, criando oportunidades e desenvolvendo talentos dentro da empresa. Com o nosso Programa Jovem Aprendiz, os participantes têm a chance de dar os primeiros passos na carreira com apoio e muito aprendizado”, disse Silvia Duarte, Gerente Executiva de RH, Business Partner e Operações de RH do Grupo DPSP.>