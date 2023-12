RedeMix divulga horário de funcionamento especial para o fim de ano

A rede de supermercados RedeMix divulgou horário especial de funcionamento para as festas de fim de ano.



No dia 24/12 (domingo), todas as lojas funcionarão até às 20h; já no dia 25/12 (segunda), feriado de Natal, todas as unidades estarão fechadas.



Já na semana que antecede a virada do ano, de 28/12 a 30/12, as lojas da Vila Laura, Horto, Alphaville, Pituba, Itaigara, Vilas do Atlântico, Amazonas, Ondina, Vitória, Stella Maris e Imbuí funcionarão até às 21h30, enquanto as lojas do IAPI, Imbuí, Itapuã, Lauro de Freiras, Paripe, Sete Portas e Simões Filho terão seu funcionamento normal.