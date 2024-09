SUSTENTABILIDADE

Refinaria de Mataripe lança aplicativo de ronda ambiental

A Refinaria de Mataripe, sob a gestão da Acelen, lançou um aplicativo de ronda ambiental. A iniciativa é pioneira no setor de petróleo e gás e integra, pelo menos, sete sistemas de vistoria da companhia em uma única tecnologia. Uma das funcionalidades da tecnologia é fornecer dados precisos sobre a localização e a intensidade de uma ocorrência.

O aplicativo é uma das iniciativas mapeadas no MonitorAcelen, um dos oito programas de transformação digital que monitoram o dia a dia da refinaria. Construído a partir de metodologias ágeis, o aplicativo fica hospedado em um PDA (Personal Digital Assistants), espécie de computador de mão. Além disso, funciona via GPS, garantindo mais segurança no envio das mensagens, já que não depende de conexão.