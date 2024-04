Indústria 4.0

Refinaria de Mataripe vai economizar R$ 15 milhões em gastos operacionais nos próximos 12 meses

Centro Integrado de Manutenção já capturou R$ 1,5 milhão em apenas 90 dias de implementação

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 18:12

null Crédito: Divulgação

A Refinaria de Mataripe, operada e administrada pela Acelen há dois anos, capturou R$ 1,5 milhão em gastos operacionais, em apenas 90 dias, e a expectativa é que esse valor chegue a R$ 15 milhões nos próximos 12 meses. A ação foi realizada pelo Centro Integrado de Manutenção (CIM), que se destaca por reunir atributos conectados à Indústria 4.0 e à Transformação Digital.

Inaugurado no final do ano passado, este ambiente físico e virtual reúne múltiplas plataformas e experts de manutenção no mesmo lugar, com o objetivo de monitorar em tempo real a operação dos ativos da Refinaria de Mataripe. Desde 2021, a empresa introduziu inovações tecnológicas aplicadas à Automação e Indústria 4.0, capazes de acelerar a produtividade e reduzir o impacto ambiental.

Celso Ferreira, VP de Operações da Refinaria de Mataripe, explica que o CIM possibilita a detecção dos primeiros sinais de deterioração do desempenho, atuando antes que a falha operacional aconteça. “A nossa empresa já nasceu na era digital e desde a sua origem trabalha para modernizar a refinaria com novas tecnologias. O Centro Integrado de Manutenção nos permite integrar dados de saúde de equipamentos e dados de processo de múltiplas plataformas. Com isso, podemos monitorar os ativos por meio de análises preditivas e preventivas, visando sempre atuar na correção do desvio antes que a falha ocorra”, afirma o executivo.

Segundo Celso, outro ponto importante é que o projeto evita perdas de produção, quebras de equipamentos e gastos com manutenção corretiva, além de otimizar o tempo de resposta da equipe de manutenção. “Avançamos com excelência e confiabilidade, unindo inovação com uma equipe altamente capacitada” ressalta o VP. Neste contexto, por meio de um moderno software, o CIM integra dados de equipamentos com dados de processo, possibilitando insights para que os profissionais de manutenção possam realizar análises com maior rapidez e assertividade.

Sobre a funcionalidade do Centro Integrado de Manutenção, Dickson Aragão, Diretor de Manutenção da Refinaria de Mataripe, esclarece que o projeto necessita de profissionais especializados de manutenção (técnicos e engenheiros de manutenção) que criam os algoritmos. “Com base em estudos de modos de falha de equipamentos, esses mesmos profissionais com expertise em múltiplas disciplinas (instrumentação, elétrica, equipamentos rotativos, equipamentos estáticos e automação) fazem com que o CIM seja um modelo inovador para a manutenção em indústrias”, comenta.

Atualmente, o Centro Integrado de Manutenção (CIM) monitora em tempo real os seguintes equipamentos da Refinaria de Mataripe: