TRETA

'Reflexo do desempenho', diz Bruno Reis sobre vaias ao governador Jerônimo

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou, nesta terça-feira (25), sobre as vaias que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu durante os festejos de São João, em Amargosa. O episódio ocorreu na noite deste domingo (23), durante uma apresentação do cantor Flávio José.

O governador, o prefeito do município, Júlio Pinheiro (PT), e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, acompanhavam a apresentação do sanfoneiro do palco. Após Flávio José fazer uma breve saudação aos políticos, eles entraram no palco e o público vaiou Jerônimo, que ainda fez corações e acenou para os foliões.