CAMPANHA

Reforço da vacinação contra a gripe começa em 7 de abril; veja público-alvo

Distribuição das doses começou nesta sexta-feira (21)

Para marcar o início da operação, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, supervisionou a entrega em Brasília, onde detalhou à imprensa como funcionará o plano de vacinação contra influenza para 2025 e destacou a importância de se vacinar. “O público prioritário que comparecer à unidade de saúde para qualquer atendimento terá a vacina de Influenza à disposição o ano todo. Nossa meta é imunizar 90% do público prioritário e vamos disponibilizar vacina pra isso”, disse o ministro.>

Para além dos grupos prioritários que já fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, o público-alvo da estratégia também é formado por:>

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);>

Pessoas com deficiência permanente;>

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);>

Funcionários do sistema de privação de liberdade;>

Para a vacinação de 2025, o Ministério da Saúde adquiriu 73,6 milhões de doses. No primeiro semestre, está prevista a distribuição de 67,6 milhões doses para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. No segundo semestre, serão distribuídas 5,9 milhões de doses para a região Norte. >