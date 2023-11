Região de Cajazeiras, Castelo Branco e Boca da Mata ganha novas linhas de ônibus

Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A região de Cajazeiras, Castelo Branco e Boca da Mata ganhou novas linhas de ônibus para melhorar o atendimento aos usuários do transporte público. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) foram criadas as linhas 1420-02 – Boca da Mata x Iguatemi e a 1436-02 – Cajazeira 11 x Iguatemi vão dar suporte ao atendimento das linhas 1305 – Castelo Branco x Pituba, 1420 – Boca da Mata x Pituba e a 1436 – Cajazeira 11 x Pituba.

As novas linhas operam de segunda a sexta-feira, entre 18h e 23h40, e aos finais de semana e feriados – neste caso, substituindo o atendimento das linhas mães. Os novos atendimentos têm como objetivo aumentar a frequência das linhas no bairro, reduzindo o percurso e o tempo de deslocamento, fazendo com que os ônibus retornem mais rápido ao bairro neste período.