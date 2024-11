LEMBRETE

Renovação de matrícula para estudantes da rede estadual começa nesta segunda (18)

Prazo termina no dia 29 de novembro

Começa nesta segunda-feira (18) o perídio de renovação de matrícula para os alunos da rede estadual de ensino na Bahia. O prazo encerra no dia 29 de novembro, mas, no caso de alunos novos ou alunos que desejam transferência, as datas são diferentes. Confira o calendário no final da matéria.