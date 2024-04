DRENAGEM SUSTENTÁVEL

Reservatório impediu que 315 milhões de litros de água aumentassem estragos das chuvas

Ainda assim, moradores reclamam que mecanismo não impediu persistência de alagamentos nas áreas de barragens

Larissa Almeida

Publicado em 10 de abril de 2024 às 06:30

Campo de futebol inundado no bairro do Parque São Cristóvão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O reservatório de amortecimento 01, no Parque Vila das Palmeiras, situado na localidade de Cassange, impediu que 315 mil m³ – ou seja, 315 milhões de litros de água, segundo cálculo do matemático Henrique Águas – potencializasse os estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), o reservatório integra obra de macrodrenagem do Ipitanga, nos municípios de Salvador e Lauro de Freitas, que tem investimento de R$211 milhões, e era considerada a esperança de moradores dos bairros próximos à Barragem de Ipitanga 1, que todos os anos, no mês de abril, sofrem com alagamentos ocasionados pela combinação entre as fortes chuvas e a vazão da barragem.

Apesar da obra executada pela Conder contar com conceitos de drenagem sustentável, na qual os alagamentos são evitados a partir da retenção da água da chuva instalação de seis reservatórios de amortecimento integrados à calha do Rio Ipitanga, com o escoamento da água ocorrendo de forma controlada, o mecanismo não foi suficiente para evitar a persistência do problema.

“Mesmo com esse reservatório, o rio Ipitanga está assoreado e não suporta mais a água da barragem com a chuva e acaba transbordando. E a Conder já respondeu que a obra de macrodrenagem de Joanes e Ipitanga está concluída”, se queixa Islan Brito, morador e liderança de Cassange e Parque São Cristóvão, locais afetados pela vazão da barragem.

"Quando acontece a vazão da água da barragem, os córregos de drenagem não suportam e acaba vazando para a rua, alagando as casas e deixando os moradores numa situação bem complicada. Todo ano perdemos móveis, eletrodomésticos, tudo”, conta Fernando da Silva, 43 anos, morador do Parque São Cristóvão.

Para o engenheiro civil Luis Edmundo Campos, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e ex-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), existem duas hipóteses para a vazão da Barragem de Ipitanga 1 continuar ocasionando alagamentos. Segundo ele explica, toda barragem tem um dispositivo, denominado extravasor, para liberar sua água excedente, e ele costuma seguir um caminho que pode conter dois tipos de interferência.

“A princípio a água que passa pelo extravasor de uma barragem segue o caminho natural do rio na parte a jusante (após barragem). Esta vazão tem que ser compatível com a calha do rio. A inundação pode ocorrer se a estiver sendo liberada a mais do que a capacidade do canal ou por obstrução do canal”, aponta.

O especialista analisa que, uma vez que foram instalados reservatórios de amortecimento, a permanência do problema – alagamentos decorrentes da vazão da barragem – se dá porque provavelmente o canal de vazão não comporta o volume de água escoado, problema este que pode ser resolvido com a adoção de alternativas. “Se está escoando menos do que estava antes e, mesmo assim está alagando, é sinal de que o canal está com a capacidade menor do que a quantidade escoada. E existe forma de ampliar o canal, seja limpando ou criando outros canais”, sugere.