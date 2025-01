SALVADOR

Restaurante 705 fechará as portas para dar lugar a churrascaria do grupo cearense JP Steakhouse

Fechamento acontece já no final de janeiro

A decisão, segundo a proprietária, “foi tomada por motivos pessoais”, mas segundo apurou a coluna, o motivo real foi o recebimento de uma proposta de aluguel do espaço para instalação de uma churrascaria do grupo cearense JP Steakhouse que implantará sua primeira unidade na Bahia logo após o fechamento do restaurante. A rede está presente em 14 estados brasileiros com 32 restaurantes.