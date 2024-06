Restaurante Popular Vida Nova é inaugurado em Fazenda Coutos

Moradores do bairro de Fazenda Coutos III, no Subúrbio de Salvador, se reuniram na manhã desta quinta-feira (13) para acompanhar a inauguração de um restaurante popular no bairro. A unidade é a quinta entregue pela prefeitura e vai oferecer 400 refeições gratuitas por dia. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, sempre das 11h às 14h.