GASTRONOMIA

Restaurantes de Salvador oferecem vinhos e petiscos com preço fixo; veja ofertas

ROTA RV chega ao Rio Vermelho em 8 de maio

Quatro restaurantes de Salvador vão participar da Rota RV, circuito gastronômico criado no bairro do Rio Vermelho, em 8 de maio. Funciona assim: por um valor fixo de R$ 200, o cliente compra um "passaporte" que dá direito a visitar os quatro estabalecimntos (Ayrà Bar, La Taperia, Manga e Silva Cozinha) em uma única noite. >

Em cada casa, o cliente recebe uma taça de vinho (ou drink sugerido) e um petisco harmonizado, escolhidos de uma seleção especial feita pelos chefs. A experiência é livre, ou seja, é possível circular entre os restaurantes na ordem que quiser, dentro do horário do evento (das 19h às 23h).>

Os restaurantes

O Ayrà Bar é o mais recente dos participantes, com assinatura do chef Ícaro Rosa e da empresária e cantora Elen Luz, reconhecidos pelo trabalho à frente do restaurante Jiló; o La Taperia, ao contrário, tem longa história entre os bons de garfo e taças na cidade, sob o comando do espanhol José Morchon e sua esposa Juli Holler; o Manga tem o talento dos chefs Dante e Kafe Bassi por trás da sua experiência premiada; e o Silva Cozinha tem a leveza do chef Ricardo Silva e da empresária Luciana Mastique como marcas registradas.>