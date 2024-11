CONFIRA

Restaurantes de Salvador têm até quinta (14) para se inscreverem no prêmio Melhores da Gastronomia

Avaliação vai selecionar os melhores profissionais e restaurantes da capital baiana

Restaurantes de Salvador que querem concorrer às premiações do Melhores da Gastronomia têm até esta quinta-feira (14) para fazerem a inscrição on-line. O prêmio vai escolher destaques em 40 categorias, incluindo melhores profissionais, como Chef do Ano e Mixologista, e melhores restaurantes, incluindo Melhor Ambiente, Melhor Lugar para Um Date, Melhor Pet Friendly, entre outros.

A inscrição é gratuita e deve ser feita no site www.melhoresdagasteonomia.com.br. Depois, haverá uma curadoria da premiação para atender a algus pré-critérios e os selecionados serão divulgados no sábado (16), quando começam as visitas dos jurados e público aos estabelecimentos, para dar início à votação.