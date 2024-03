TRECHO INTERDITADO

Retorno na Avenida Juracy Magalhães Júnior será bloqueado a partir da noite desta quinta

Para continuidade das obras do BRT que acontecem na Avenida Juracy Magalhães Júnior, o retorno que fica em frente à Ceasa do Rio Vermelho precisará ser fechado a partir da noite desta quinta-feira (14). A solicitação de bloqueio foi feita pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), responsável pela obra.

Nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), os condutores que precisarem fazer o retorno para o sentido Itaigara/Iguatemi poderão utilizar o acesso sob o viaduto do Complexo Rei Pelé, no Lucaia. No domingo (17), um novo retorno será aberto sob o elevado que fica em frente à Ceasa, o que encurtará o caminho de quem precisa alterar o sentido de fluxo na via.