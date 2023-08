Réveillon: Anitta cantará no Festival Virada Salvador

Mais uma atração do Festival Virada Salvador foi confirmada nesta segunda-feira (28), pelo prefeito Bruno Reis. A cantora Anitta vai se apresentar durante a festa, que terá sete dias, em dezembro.



"Vou confirmar que Anitta vai cantar no período de 28 de dezembro a 1º de janeiro. Vamos fazer uma grade intensa com sete atrações por dia. As melhores atrações do Brasil", disse o prefeito, durante o lançamento do Salão Náutico de Salvador com Grand Pavois. A última apresentação da cantora no Festival foi em 2019