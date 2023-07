Festival Virada Salvador terá Ivete e Bell Marques

Quem já está pensando no que fazer na virada do ano, pode se preparar para ficar em Salvador. Este ano, quem vai comandar o réveillon na capital baiana será Ivete Sangalo.



A notícia foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis, nesta segunda-feira (17). O prefeito também adiantou que Bell Marques vai se apresentar no dia 31 de dezembro, no Festival Virada.



"Estamos com a grade do Festival Virada quase fechada. A nossa virada será com Ivete Sangalo, e antes dela teremos Bell. Dois principais artistas da nossa terra que vão comandar a virada. Vão vir ainda muitos artistas", disse o prefeito. Segundo ele, a previsão é de que a programação seja concluída até o final desta semana.