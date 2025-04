RESPONSABILIDADE FISCAL

Revista com realidade fiscal dos municípios é lançada nesta quinta (10)

A 11ª edição da publicação vai ser divulgada dentro do I Seminário Baiano de Finanças Públicas

A 11ª edição da revista Perfil Financeiro dos Municípios Baianos vai ser lançada nesta quinta-feira (10), às 16h30, no auditório da Desenbahia, em Narandiba. O lançamento da publicação, realizada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), acontece durante o I Seminário Baiano de Finanças Públicas, promovido pela SEI em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) e sua Escola de Contas. >

O evento vai reunir especialistas regionais e nacionais, gestores públicos municipais, estaduais e federais e demais interessados em discutir os temas Reforma Tributária e Federalismo Fiscal. A programação completa está disponível no site do seminário .>

A nova edição da revista Perfil Financeiro apresenta, com base em dados fornecidos pelo TCM-BA, a análise da realidade fiscal dos municípios baianos, destacando as trajetórias de receitas e despesas, organizadas conforme o porte populacional. Traz também três artigos de especialistas convidados, que também são palestrantes do evento. >