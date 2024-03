SEMANA SANTA

Ritual do Lava-pés é replicado no Bonfim e Vaticano trocando homens por grupos sociais diversos

Papa Francisco lavou os pés de presidiárias italianas, enquanto em Salvador, padre Edson Menezes acolheu mulher trans

Publicado em 30 de março de 2024 às 05:00

Papa Francisco na cerimônia do Lava-pés em presídio Crédito: Vatican Media/Divulgação

A tradição cristã sempre seguiu o que está descrito no Evangelho de João: Jesus, na noite da Última Ceia, lavou os pés de seus 12 discípulos e os beijou, em sinal de humildade. Mais de dois mil anos depois da cena bíblica, é de se imaginar, diante de tudo o que se diz de Jesus nos escritos sagrados, que se o filho de Deus vivesse hoje, olharia com o mesmo afeto para os grupos mais discriminados e respeitaria a diversidade.

No Vaticano e na Basílica do Bonfim, o papa Francisco e o padre Edson Menezes seguiram essa premissa de acolhimento e alteraram a tradição: em vez de 12 homens, como sempre acontece, as 12 pessoas que tiveram os pés lavados e beijados pelos religiosos representam as categorias sociais diversas e que ainda sofrem discriminação, como mulheres cis e transgênero, pessoas negras e idosos.

No Vaticano, Francisco, papa que adotou o nome do santo católico que fez voto de pobreza e esta sempre à serviço dos mais humildes, lavou os pés de 12 presidiárias da Penitenciária Feminina de Rebibbia, em Roma (Itália), no rito de quinta-feira (28).

As mulheres que se encontram em situação de cárcere eram oriundas de países diversos e ficaram bastante emocionadas com o gesto do pontífice. Francisco, inclusive, repete a tradição de realizar o Lava-pés em cadeias e penitenciárias italianas desde o começo de seu pontificado.

Francisco, de 87 anos, devido aos problemas de locomoção, realizou a cerimônia com adaptações. Em vez de ajoelhar-se, permaneceu sentado na cadeira de rodas que vem utilizando em eventos públicos. Após o Lava-pés, o papa celebrou a homilia In coena Domini, tradicional na missa rezada após o ritual e lembrou que essa cerimônia remete à vocação de servir.

"Com o Lava-pés, Jesus se humilha e nos faz entender o que ele disse: 'Eu não vim para ser servido, mas sim para servir'", afirmou o papa.

Padre Edson e a ativista trans Brenda Souza Crédito: Luanne Ribeiro/Divulgação

Bonfim da diversidade

Na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada, pela primeira vez uma mulher trans participou da cerimônia do Lava-pés. O momento aconteceu na noite de quinta-feira (28), durante a Santa Missa da Ceia do Senhor, que faz parte da programação da Semana Santa.

A cerimônia do Lava-pés contou com a presença de 12 pessoas que representaram a diversidade étnica, religiosa, social e racial presentes na sociedade. Segundo a Igreja, a escolha dos participantes se deu a partir da motivação da Campanha da Fraternidade 2024, mediante o lema ‘Vós sois todos irmãos e irmãs’.

Participaram do momento a ativista e empreendedora Brenda Souza; o jornalista e motivador cultural, Clarindo Silva, e Vitor, refugiado da Venezuela que foi acolhido pela Obra Social do Projeto Bom Samaritano, realizado pela Basílica Santuário do Bonfim.

A santa missa foi encerrada com a Procissão da Transladação do Santíssimo Sacramento, que tem como finalidade esvaziar o sacrário principal da Basílica em preparação para a Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa.

Arquediocese

A programação da Arqueciocese seguiu a tradição das escrituras. Na noite de quinta-feira, 12 homens, todos fiéis de igrejas localizadas no Centro Histórico de Salvador, representaram os discípulos que têm os pés lavados na Última Ceia. O ato de Jesus foi repetido pelo Arcebispo de São Salvador e Primaz do Brasil, o Cardeal Dom Sergio da Rocha, e pelo bispo auxiliar, Dom Dorival Barreto. A missa do Lava-pés teve início às 18h, e reuniu centenas de fiéis.

Na homilia, o arcebispo lembrou dos três grandes momentos do Mistério Pascal, em especial do lava-pés: “Hoje, recordamos a Última Ceia, narrada por São João, que destaca um gesto especial de Jesus que é o lava-pés e que, primeiramente, é, sem dúvida, um sinal de humildade. Jesus assume a missão de servo fiel e generoso”, afirmou.

O cardeal destacou, ainda, que “Jesus está nos recordando que Ele espera de nós esse gesto como sinal de amor, precisamos amar como Jesus: Ele ama servindo; Ele ama dando a vida na cruz. Só pode servir quem se dispõe a amar”, acrecentou.

Ao final da missa aconteceu ainda a transladação do Santíssimo Sacramento e a desnudação do altar, quando as toalhas e as flores são retiradas para dar lugar a um grande e respeitoso silêncio em memória à noite em que Jesus foi entregue para sofrer até a morte na cruz.

O que é o rito do Lava-pés