RMS registra inflação de 0,18%, menor valor do país em julho

Apesar do índice, transportes e despesas pessoais provocaram aumento na inflação da região

Da Redação

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 15:35

Contas Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medida oficial da inflação (ou custo de vida), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou em 0,18% na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O indicador teve aumento em comparação a junho, quando havia sido negativo (-0,04%), mas ficou abaixo do verificado em julho de 2023, quando foi registrado 0,25%. Também foi a menor inflação entre os 16 locais pesquisados separadamente no país, empatada com o município de Aracaju, em Sergipe.

No Brasil, o IPCA de julho foi 0,38%. As maiores inflações ocorreram em São Luís, no Maranhão (0,53%), Rio Branco, no Acre (0,53%) e na Região Metropolitana de São Paulo, no estado paulista (0,52%).

Ranking da inflação em julho de 2024 Crédito: Divulgação

Setores com aumento

Com aumentos de preços em 7 dos 9 grupos pesquisados, a inflação de julho na RMS foi puxada por transportes (0,80%) e despesas pessoais (1,13%).

As despesas pessoais tiveram o maior aumento e exerceram a segunda principal pressão inflacionária no mês, puxada com mais força pela hospedagem (7,39%), que apresentou a segunda maior alta entre todos os produtos e serviços pesquisados.

Com o segundo maior aumento, os transportes foram os que mais contribuíram para a aceleração da inflação, devido ao seu peso nas despesas das famílias. O grupo foi puxado pelas passagens aéreas, que tiveram a maior alta entre todos os produtos e serviços cobertos pelo índice de preços (24,96%) e também exerceram a maior pressão inflacionária individual no mês.

A energia elétrica (2,04%) também foi uma pressão inflacionária relevante em julho, puxando a alta do grupo habitação (0,52%). O aumento se explica com a entrada em vigor da bandeira tarifária amarela, que acrescentou R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Setores em queda

Dentre os dois grupos de produtos e serviços do IPCA que mostraram redução, alimentação e bebidas (-0,67%) foi o destaque, com a maior queda e a principal influência no sentido de segurar o custo de vida em julho, na RMS. Foi a primeira queda média de preços dos alimentos em sete meses (desde novembro de 2023).

Todos os 10 produtos e serviços cujos preços mais diminuíram em julho, na RMS, foram alimentos, liderados por cenoura (-25,95%), tomate (-22,31%) e mamão (-12,56%). Além deles, itens que têm pesos importantes nas despesas das famílias, como a cebola (-9,54%), o biscoito (-1,96%) e o queijo (-1,87%), também contribuíram para puxar o IPCA para baixo.

Já no grupo vestuário (-0,22%), a queda teve maior influência das roupas femininas (-1,12%), sobretudo os vestidos (-2,43%).

Inflação acumulada