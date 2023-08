Romaria de Bom Jesus da Lapa é reconhecida Patrimônio Imaterial

Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

A Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa foi anunciada como Patrimônio Imaterial da Bahia neste domingo (6), durante sua realização.



Devido à importância da celebração católica como manifestação de cunho religioso popular, o secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro, acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues, entregou o Registro Especial tornando a Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa um Patrimônio Imaterial da Bahia. Essa é a 3ª maior romaria do Brasil.

O decreto que oficializa a festa como patrimônio imaterial da Bahia será publicado ainda esta semana.

Em 2023, o evento religioso está completando 332 anos. Atualmente, a festa acontece de 28 de julho a 6 de agosto. No último dia, ocorre a tradicional procissão do Bom Jesus, que é aclamado por milhares de baianos e turistas.

É previsto que o evento religioso deste ano tenha reunido 700 mil pessoas e injetado mais de R$ 1 milhão na economia local. Entre as pessoas que visitaram a cidade neste período, Sinara Silva, moradora de Belmonte, no Sul da Bahia, participa da romaria desde 2014. “Essa é a oitava vez que eu venho e, com fé em Deus, volto ano que vem. É uma sensação muito boa estar aqui e é muito bonito também”.

“No total, foram mais de R$ 31 milhões investidos no aeroporto de Bom Jesus da Lapa, que, com certeza, vai trazer voos comerciais para a região. O que vai fortalecer ainda mais o turismo religioso, para que a cidade seja conhecida também internacionalmente”, afirmou o titular da pasta, Sérgio Brito.