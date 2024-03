FAMOSOS

Rômulo Arantes Neto e Mari Saad se casam em litoral baiano

Casamento aconteceu em Itacaré

Publicado em 17 de março de 2024 às 14:50

Ator e empresária casaram em Itacaré Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Rômulo Arantes Neto e a empresária Mari Saad se casaram neste sábado (16) no Txai Resort Itacaré, no litoral da Bahia. A lista de 200 convidados reuniu nomes de personalidades públicas, como a cantora Preta Gil e a influenciadora e apresentadora Mari Gonzalez.

"Estou muito feliz. Obrigada por todas as mensagens de amor. Me sinto pronta", escreveu a noiva em seu perfil oficial do Instagram.

A canção Can’t Help Falling in Love, do Elvis Presley, foi a escolhida para a entrada do noivo, que dividiu o momento ao lado da mãe, Adriana Junqueira. A cantora Preta Gil foi responsável por cantar 'Cheiro de Amor', de Maria Bethânia, durante a entrada da noiva.

O casal recebeu as bênçãos de amigos e familiares, entre eles do ator Otávio Müller, que é padrasto de Rômulo e ex-marido de Preta Gil. Otávio e Preta são pais de Francisco, da banda Os Gilsons, que também cantou na festa. Otávio se casou com a mãe de Rômulo, a arquiteta Adriana Junqueira em 2005.

Otávio Müller é padrasto de Romulo Arantes Neto Crédito: Reprodução

Um dia antes da celebração oficial, o casal promoveu um luau pré-casamento em Itacaré, com direito a presença de familiares e amigos íntimos. Rômulo Arantes Neto e Mari Saad se casam após dois anos do anúncio oficial de namoro. Os dois noivaram em setembro de 2023.