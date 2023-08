'Rosto desfigurado': influencer é espancado em assalto em Ruy Barbosa

Rosto desfigurado, arranhões por todo o corpo e marcas de chutes na região abdominal. Foi assim que o influencer Rafael Porto, 21 anos, chegou em casa, no município Ruy Barbosa, na região da Chapada Diamantina, na madrugada de sábado (12) por volta das 2h30. Ele tinha saído às 19h de sexta-feira para ir comer espetinho com amigas e chegou ao portão da sua residência pedindo por socorro depois de apanhar em um assalto.



"Ouvi uma batida no portão e um grito baixo por socorro. Quando eu abri a janela, só vi ele caído", conta Juscelma Porto, 41, mãe do influenciador, que contou com a ajuda do seu outro filho de 13 anos para carregar Rafael para dentro de casa. Ela lembra que, no momento em que estava no chão, o filho estava com rosto encoberto pelos cabelos e só tomou dimensão do que ocorreu quando se aproximou dele.