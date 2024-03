EDUCAÇÃO

Rui Costa defende portaria da aprovação em massa e diz que prática é adotada desde seu tempo de aluno

Ministro afirmou que a Bahia é o estado que mais reprova estudantes no País, mas não explicou os motivos que levam a não aprovação dos alunos

Publicado em 11 de março de 2024 às 17:26

Atual ministro da Casa Civil, Rui Costa Crédito: Wagner Lopes/CC

Ao ressaltar que não viu os detalhes da portaria 190/2024, que estimula os professores a aprovarem em massa os estudantes da rede estadual, o ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), defendeu, nesta segunda-feira (11), o texto que foi editado pela Secretaria de Educação do estado.

Rui Costa argumentou que, desde o seu tempo de escola, escolas aprovam estudantes, que foram reprovados em uma ou duas disciplinas, mas estes alunos são cobrados no ano seguinte. A portaria defendida pelo ministro, entretanto, prega a aprovação de alunos que perderam em até cinco disciplinas. E, de acordo com a APLB-Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, a Secretaria de Educação descumpriu a própria medida e aprovou estudantes que perderam em mais de cinco disciplinas

A acusação do sindicato dos professores, que foi formalizada no Ministério Público da Bahia (MP-BA), foi realizada com base em uma pesquisa com respostas de 408 docentes, coordenadores pedagógicos e gestores dos 27 Núcleos Territoriais de Educação do estado. No levantamento, 240 trabalhadores da Educação estadual também disseram que os estudantes foram aprovados sem cumprir a exigência mínima de 75% horas de horas letivas, como determina o texto da pasta.

"Na minha época, tinha isso. Ou você ficava de recuperação ou aquela matéria ficava pendente para o ano seguinte. E você ia fazer dois (anos) em um. Fazia a do ano e fazia o assunto do ano anterior. Desde a minha época, tinha isso. Não é de hoje. Parece que é uma grande novidade. Estou falando de 30, 40 anos atrás. Já tinha isso para dar a mão a esses meninos", afirmou o ministro, em entrevista à rádio Metrópole.

Ainda na entrevista, Rui Costa declarou que a Bahia é o estado que mais reprova estudantes no País, mas o ex-governador não explicou os motivos que levam a não aprovação dos alunos.