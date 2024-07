SERVIÇO

SAC realiza atendimento exclusivo para o antigo RG neste sábado (20)

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) vai realizar atendimento exclusivo para a retirada do antigo Registro Geral (RG) neste sábado (20). Para obter o documento, é necessário agendamento prévio nos postos Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi e Uruguai. O horário de funcionamento será das 8h às 12h, e os interessados podem agendar o serviço através do aplicativo do SAC ou acessando o Portal de Serviços do Estado.