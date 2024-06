SERVIÇO

SAC realizará atendimentos do CadÚnico no interior baiano

Os moradores poderão ter acesso a serviços como RG e planos de saúde

Publicado em 20 de junho de 2024 às 22:05

Atendimento será feito nas cidades de Cachoeira e Andorinha Crédito: Ascom Saeb

Nos dias 25 e 26 de junho, os moradores do município de Cachoeira, no Recôncavo baiano, poderão fazer ou atualizar seu registro no Cadastro Único (CadÚnico). Os atendimentos serão realizados entre às 7h30 e 17h nas unidades móveis do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Em seguida, o serviço segue para Andorinha, no centro-norte do estado, onde a população local terá acesso a unidade entre os dias 28 de junho e 1º de julho. Além do CadÚnico, serão oferecidos serviços como RG, antecedentes criminais, Ouvidoria Geral do Estado (OGE), orientações sobre serviços do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev), e Planserv.