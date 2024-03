DECISÃO DO STF

Saiba como funciona a licença-maternidade a mãe não gestante

O benefício pode ser de 120 ou 180 dias, conforme cada regime de previdência. De acordo com a advogada Jurema Cintra, a decisão do STF é de extrema importância para mães não gestantes. "Essa decisão garante que as mulheres não precisarão mais entrar na justiça, sendo servidoras públicas ou não irão gozar do benefício”, afirma.