EDUCAÇÃO

Saiba como funcionam os auxílios da Ufba que pagam até R$ 756 por mês

Alunos denunciam atrasos no pagamento das bolsas estudantis

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 02:15

Fachada da Ufba Crédito: Marina Silva

Direcionado aos alunos em vulnerabilidade social, os auxílios oferecidos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) estão atrasados, segundo denúncias de estudantes. A universidade oferece 12 tipos de bolsas, que pagam entre R$ 202 e R$ 756. Confira abaixo os tipos de benefícios e como solicitá-los.

Auxílio da Política de Assistência Estudantil (Auxílio Paes)

Subsídio mensal no valor de R$ 400 para custear parte das despesas relativas à permanência estudantil



Auxílio Acolhimento

Pago parcela única e destinado aos estudantes que ingressaram em primeira matrícula através do sistema de cotas para estudantes indígenas aldeados, quilombolas e trans. É preciso que os alunos tenham solicitado inscrição nos editais de seleção para benefícios da Proae no semestre de ingresso. A modalidade de auxílio é disponibilizada em edital

Auxílio Alimentação

Benefício mensal no valor de R$ 276 destinado ao custeio de até duas refeições (café da manhã e/ ou ceia). Os estudantes contemplados com Auxílio Alimentação terão garantida uma refeição diária (almoço) no ponto de distribuição de refeições

Auxílio à Pessoa com Necessidade Educativa Especial

Valor mensal de R$ 700 destinado a dar suporte à qualificação e manutenção do vínculo com a universidade dos estudantes que apresentem deficiência física, intelectual ou sensorial (auditiva ou visual), transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. É preciso comprovar a necessidade de auxílio através de relatório médico

Auxílio Creche

Benefício de R$ 250 por filho(a), que tenham idade entre 4 meses até 3 anos e 11 meses. Para avaliação dessa solicitação é necessário anexar a certidão de nascimento do (a) filho (a). Caso ambos os pais sejam estudantes da Ufba, apenas um destes poderá receber o auxílio creche

Auxílio para estudantes trans

Valor de R$ 700 pago mensalmente para custear parte das despesas para permanência estudantil para pessoas transexuais, transgêneros e travestis

Auxílio de Apoio à Inclusão Digital

Valor de R$ 400 destinado a a aquisição, manutenção, conserto ou melhoria de equipamento portátil de tecnologia da informação e comunicação

Auxílio Moradia

Tem direito os estudantes de localidades distintas do município de Vitória da Conquista, ou os que residam na zona rural que não possua transporte regular para esta localidade. O valor pago mensalmente é de R$ 756

Auxílio Eventual de Saúde

Benefício suplementar para suporte na aquisição de óculos. Valor de R$ 300. Saiba como solicitar aqui



Auxílio Transporte

Valor de R$ 202,80 para contribuir com custeio das despesas de deslocamento do estudante para atividades acadêmicas regulares. Os estudantes contemplados com auxílio transporte terão garantida uma refeição diária (almoço) no ponto de distribuição de refeições

Programa Permanecer

Faz parte das ações da Coordenadoria de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFBA. O objetivo é assegurar a permanência de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica

Programa Bolsa Permanência/MEC

Ação do Governo Federal que consiste na concessão de auxílio financeiro a estudantes indígenas e quilombolas, matriculados em instituições federais de ensino superior. O período de inscrições é descrito no sistema

Como entrar em contato

Para mais informações sobre os auxílios, entre em contato com a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae). A sede da Proae fica localizada na rua Caetano Moura, na Federação, em Salvador. O telefone para contato é 3283-5700 ou 3283-5714. O e-mail é o [email protected]

Atraso no pagamento

Alunos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) denunciam atraso no pagamento de auxílios de permanência estudantil. Os valores, que são destinados a estudantes em vulnerabilidade social, devem ser pagos até o 10º dia útil do mês. Porém, a previsão da universidade é que as bolsas só comecem a ser pagas a partir do dia 21 de janeiro (terça-feira).



Em um comunicado enviado aos alunos, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae) justifica que os atrasos são consequência do orçamento restrito da universidade.