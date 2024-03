SALVADOR

Saiba como garantir seu ingresso para visita no Planetário da Ufba

Equipamento estará aberto ao público a partir de 02 de abril

Publicado em 20 de março de 2024 às 13:41

Planetário da Ufba Crédito: Divulgação / Ufba

O Planetário da Universidade Federal da Bahia (Ufba), primeiro equipamento do tipo em Salvador, já tem data e guia oficial para visitação. Inicialmente previsto para abrir no sábado (23), o local passará a estar aberto ao público a partir de 2 de abril no Campus de Ondina.

O agendamento da visita será feito em breve pela Sympla ou por meio do site do planetário. Inicialmente, serão duas sessões de 40 a 50 minutos, mas a expectativa é de que o equipamento funcione todos os dias, das 8h às 20h. As sessões abertas para o público em geral serão comercializadas, com receita revertida para a manutenção do próprio planetário.

A previsão é que o planetário ainda oferte 10 sessões semanais gratuitas para estudantes de escolas públicas municipais e estaduais, e 7 sessões semanais para o público interno da Ufba.

O que oferece?

No espaço, projetores digitais de última geração transformam uma cúpula de 11 metros de diâmetro e 180 m² de área em uma grande tela de cinema, que reproduz o céu e permite observar as milhares de estrelas, planetas, constelações, nebulosas e galáxias do universo.

Também estarão disponíveis potentes telescópios para observação direta, em espaço aberto, com capacidade de visualizar desde as crateras da Lua até os anéis de Saturno, Júpiter e suas luas.

A estrutura do planetário, da construção aos equipamentos, foi doada à Universidade por um ex-aluno, Francisco Lacerda Brito, graduado na Faculdade de Direito, astrônomo amador e fundador do Instituto de Astronomia Brito Castelo Branco (IABCB).

A gestão do novo equipamento se dará por meio de parceria estabelecida entre a Ufba, o IABCB e a Associação de Astrônomos Amadores da Bahia. O terreno para a construção do Planetário, situado ao lado da portaria principal do campus de Ondina, na Avenida Milton Santos, foi disponibilizado pela Federal para a implementação do projeto.