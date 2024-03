LIMPA NOME

Saiba como será o Dia D de negociação de dívidas

Ação da Serasa e Correios vai orientar endividados dispostos a aproveitar a última semana do mutirão contra as dívidas

Larissa Almeida

Publicado em 21 de março de 2024 às 05:30

Dia D da negociação de dívida Crédito: Divulgação/Serasa

Nesta quinta-feira (21), os Correios e a Serasa vão promover o Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola, com apoio do Ministério da Fazenda. A ação, que vai contar com técnicos e educadores financeiros, acontece em Salvador e outras 26 capitais do Brasil com o objetivo de levar orientação a milhões de endividados dispostos a aproveitar a última semana do mutirão contra as dívidas, que envolve 700 empresas de todos os segmentos, concessionárias de energia e água, além da possibilidade de negociar as dívidas do programa Desenrola Brasil, do Ministério da Fazenda.

De acordo com Fernando Gambaro, gerente da Serasa, todas as pessoas com dívida podem participar do MegaFeirão, que acontece até o dia 28 de março. “Especialmente nesta quinta-feira, nós vamos ter o Dia D das negociações de dívidas do Brasil, o que é o maior mutirão de negociação de dívida já realizada no país, em que Serasa, Correios e Programa Desenrola estarão unidos para facilitar a negociação das dívidas das pessoas”, destaca.

As negociações podem acontecer em qualquer agência dos Correios no Brasil, de maneira gratuita. Para participar e fazer negociação da Serasa ou do programa Desenrola, basta levar um documento pessoal com foto. Quem optar pelas praticidades que a tecnologia oferece, pode acessar os canais digitais da Serasa, pelo site ou pelo App Serasa no Google Play e App Store.

Para Fernando Gambaro, o primeiro passo para os inadimplentes pagarem o que devem é o conhecimento das oportunidades de negociações que existem. “No dia a dia, nós conhecemos diversas pessoas que acabam evitando acompanhar a evolução da sua dívida e das possíveis ofertas de negociação que existem. Então, nossa dica é: busquem saber sobre a situação atual da sua dívida. Se você tem uma dívida que já existe há alguns anos ou alguns meses, entre no aplicativo da Serasa ou vá em uma agência dos Correios. Em muitas vezes, é possível ter um valor surpreendente de negociação”, garante.

Apesar de ser o estado menos otimista em relação ao pagamento de dívidas, a Bahia foi quem mais buscou crédito para regularizar as pendências. Levando em conta esse cenário, para os moradores do estado, há ofertas disponíveis com descontos especiais de até 99%.