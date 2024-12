EM SALVADOR

Saiba como vai funcionar o novo centro de acolhimento às vítimas de crimes violentos

Núcleo de apoio foi inaugurado pelo Ministério Público da Bahia, em Nazaré, nesta segunda (16)

Maysa Polcri

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 11:33

Navv prestará atendimento de emergência e dará encaminhamentos Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

A sala 303, localizada no terceiro andar da sede do Ministério Público da Bahia (MP-BA), no bairro de Nazaré, em Salvador, foi aberta para atender a comunidade mais vulnerável do estado. Vítimas de crimes violentos poderão, a partir desta terça-feira (17), buscar o espaço para acolhimento psicológico, social e orientação jurídica. No local, o público-alvo receberá encaminhamentos para instâncias competentes, além de poder acelerar medidas de emergência.

O Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes Violentos e em Especial Vulnerabilidade (Navv) vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O espaço conta com duas salas de atendimento e uma de apoio técnico, além de brinquedoteca e gabinete do promotor de Justiça. Deverão ser acolhidas vítimas mais vulneráveis de crimes violentos, tais como: crianças, adolescentes, mulheres, pessoas negras e comunidade LGBTQIA+.

A unidade foi criada para realizar atendimento humanizado e especializado às vítimas diretas ou indiretas, como familiares e pessoas próximas. O Navv será composto por assistentes sociais, psicólogos e analistas jurídicos. Apesar de estar localizado na capital, o núcleo vai oferecer apoio às pessoas em vulnerabilidade de outros estados.

A promotora de Justiça Viviane Chiacchio, coordenadora do Navv, explica que a iniciativa aproxima a sociedade do Ministério Público, além de proporcionar maior agilidade nas ações judiciais. Não é preciso realizar agendamento para ser atendido e nem levar registros policiais das ocorrências.

“O Navv visa prestar um atendimento mais acolhedor àquelas pessoas que sofreram as consequências de ações criminosas. Além da equipe especializada, estarei na coordenação e poderei ingressar com medidas urgentes, sempre fazendo interlocução com as promotorias”, explica Viviane Chiacchio. O espaço foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (16), com a presença de integrantes do MP-BA, prefeitura e outros órgãos.

A escolha em instalar o núcleo de apoio na sede do Ministério Público, em Nazaré, levou em conta aspectos logísticos. O espaço fica localizado na avenida Joana Angélica, próximo à estação de metrô Campo da Pólvora e pontos de ônibus. Durante a inauguração, o procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, comemorou a iniciativa.

“Temos um compromisso muito forte no sentido de reparar o papel da vítima dentro do processo penal e colocá-la para ser a protagonista desse processo. Isso é uma reparação histórica necessária. Acolher a vítima é o ponto central do processo que visa restabelecer a paz social”, falou Pedro Maia. “Não tenho dúvidas que esse espaço vai criar pontes com todas as áreas do Ministério Público e instituições que cuidam dos direitos humanos”, completou o procurador-geral.

Serviço

O que: Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes Violentos e em Especial Vulnerabilidade (Navv)

Onde: sede do Ministério Público da Bahia (Av. Joana Angélica, 1312 - Nazaré)

Quando: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h