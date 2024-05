ECONOMIA

Saiba onde fazer a declaração do Imposto de Renda de graça em Salvador

Prazo para entregar declaração se encerra no dia 31 de maio

Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2024 às 07:00

Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda acaba no dia 31 de maio. Após essa data, o contribuinte sofrerá implicações, como aplicação de multas e pendência para regularização do CPF. Pensando nisso, o CORREIO listou lugares que oferecem consultoria gratuita para contribuintes que ainda não declaram o IR.

A entrega da declaração começou no dia 15 de março. Até o momento, cerca de 810 mil baianos ainda não entregaram a documentação.

Unijorge

Por meio do Núcleo de Gestão, o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) promoverá suporte gratuito para a população nos campi Paralela e Cajazeiras. No Campus Collab Cajazeiras, o serviço será ofertado na próxima quarta-feira (8), das 9h às 18h. Entre 20 e 29 de maio, o atendimento acontecerá no Campus Paralela, das 16h às 19h.

A ação é exclusivamente para declarações simplificadas e os contribuintes poderão tirar dúvidas e ter a sua declaração pronta na hora. O serviço fará a verificação de documentos, o preenchimento da declaração, envio para a Receita Federal e entrega do recibo. Esta atividade será realizada por alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, devidamente capacitados, sob a supervisão de professores. A ação é gratuita, mas o contribuinte deve fazer uma inscrição no site da Unijorge.

Para o atendimento, os contribuintes devem atualizar a senha do portal Gov.br para o nível Prata ou Ouro e levar os documentos impressos, conforme lista abaixo.

Unifacs

Por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), Universidade Salvador (UNIFACS) vai realizar plantões no Piso L3 do Shopping Piedade, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, por ordem de chegada. O serviço é gratuito, mas o shopping pede a contribuição de uma lata de leite para auxiliar instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Estácio

O Centro Universitário Estácio Salvador, por meio do Laboratório de Práticas em Gestão (LPG), também oferece o serviço gratuito. A instituição oferece um programa de suporte para esclarecer dúvidas, auxiliar no preenchimento e envio da declaração de Imposto de Renda.

O atendimento gratuito e presencial acontece no campus Gilberto Gil, no Stiep, de segunda a sexta, entre às 17h e 20h. “É preciso fazer agendamento prévio porque o horário de encerramento da orientação gratuita varia a depender do dia da semana”, esclarece Roberto Francisco de Sousa, contador e docente da Estácio.

Documentos necessários

Declaração do ano anterior (se tiver) em PDF ou arquivo de cópia de segurança;



Dados de identificação do contribuinte (CPF, título de eleitor, endereço residencial com CEP, dados profissionais);;



CPF, nome completo e data de nascimento dos dependentes (se tiver);



Informe de rendimentos de todas as fontes (onde trabalhou ou prestou serviços em 2021 e de aposentadoria, se tiver);



Informe para IR de instituições financeiras (Bancos);



Notas de despesas médicas, planos de saúde e de educação, seu e de seus dependentes (se tiver);



Documentação referentes aos seus bens adquiridos em 2021 e de anos anteriores, caso não tenha a declaração do ano passado;



Comprovantes de rendimentos com aluguéis (se tiver).