CASA ODARA

Saiba os critérios de programa que revitaliza terreiros em Salvador

Criado com o objetivo de restaurar os terreiros das religiões de matriz africana de Salvador, o programa Casa Odara realizou sua primeira entrega na tarde da última quarta-feira (3), com a revitalização do terreiro Ilê Axé Omindeuá localizado no bairro de Fazenda Grande IV.