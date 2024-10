OPORTUNIDADE

Saiba quais são as áreas da indústria que mais vão demandar profissionais até 2027

Estado precisará de 129 mil trabalhadores da área de Logística e Transporte

Larissa Almeida

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 07:30

Laboratório de Logística do Senai Crédito: Valter Andrade/Coperphoto

Na Bahia, 574 mil profissionais vão precisar passar por formação inicial ou atualização para atuar em empresas industriais até 2027. Isso é o que aponta o Mapa do Trabalho Industrial, levantamento elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que subsidia as ações de planejamento de oferta do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As áreas com maior demanda por profissionais serão Logística e Transporte (129 mil), Construção (92 mil) e Manutenção e Reparação (43 mil).

As áreas com maior necessidade de formação inicial entre 2025 e 2027 serão Construção (23,7 mil), Logística & Transporte (18,7 mil), Manutenção & Reparação (7,8 mil), Operação Industrial (5,7), Metalmecânica (5,4 mil). Já no que diz respeito ao treinamento e desenvolvimento, a maior demanda vem dos segmentos de Logística & Transporte (110,5 mil), Construção (69,1 mil), Manutenção e Reparação (35,5 mil), Operação Industrial (35 mil) e Alimentos e Bebidas (29 mil).

Patrícia Evangelista, superintendente executiva de Educação Profissional do Senai Bahia, afirma que a área de Logística e Transporte será a que mais requisitará capital humano por se tratar de um segmento que é indispensável a todas os setores. “Se eu falar de uma indústria química, petroquímica, de alimentos, de construção civil, de plástico, todas elas vão precisar de logística de transporte. Estamos falando de controle de produção, de almoxarife e de armazenistas que atendem a diversos segmentos”, destaca.

O economista e educador financeiro Edisio Freire, por sua vez, vê a área de Logística e Transporte como aquela com grande potencial de trabalho devido ao período de franco crescimento. “É uma área que tem um papel importante por fazer as mercadorias chegarem às nossas casas. Hoje, conseguimos comprar um produto no e-commerce e, muitas vezes, ele chega no mesmo dia. Isso é reflexo do centro de distribuição crescendo, talvez por isso haja essa demanda de profissionais para o ramo”, aponta.