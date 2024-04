VEJA A LISTA

Saiba quais são os 10 bairros mais procurados em Salvador para moradia e os preços médios

Estudo analisa as tendências de busca por imóveis na cidade

Maysa Polcri

Publicado em 1 de abril de 2024 às 05:40

Pituba e Imbuí lideram a lista Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um estudo sobre o mercado de imóveis em Salvador nos últimos 12 meses revela que Pituba e Imbuí são os bairros mais procurados por quem deseja se mudar. As regiões, não por acaso, estão entre os bairros que têm o metro quadrado (m²) mais caros da capital baiana. O levantamento foi elaborado pelo DataZAP, do Grupo OLX, que analisou os anúncios de casas e apartamentos na cidade.

A Pituba aparece no topo do ranking dos bairros mais procurados para venda de imóveis em Salvador, respondendo por 9% de todas as buscas. O valor médio do m² na região é, em média, R$ 6.324, o nono mais caro da cidade. Na prática, isso significa que um apartamento de 70m² é vendido por valores semelhantes a R$ 442 mil no bairro.

Em segundo lugar, aparece o Imbuí (6%), onde o m² custa, em média, R$ 6.710 - o quinto mais valorizado. Apesar de serem os mais visados, a pesquisa Radar Imobiliário mostra que a busca por imóveis em Salvador é diversificada.

“Há intensa variação de posições entre os bairros no top 10 mais buscados, movimento que reforça ainda mais o equilíbrio do setor imobiliário local. A exceção é a Pituba, que se manteve na liderança no ranking de vendas e de locação”, analisa Ana Tedesco, economista do DataZAP.

Ranking dos imóveis mais procurados para a venda nos últimos 12 meses em Salvador Crédito: Reprodução/DataZAP

O estudo, a que o CORREIO teve acesso com exclusividade, é feito com base nos anúncios publicados na plataforma do Grupo OLX, que inclui Zap, Viva Real e OLX.

Ranking dos preços médios de venda por bairro em Salvador Crédito: Reprodução

Aluguel

Quando o assunto é a busca por locação, o cenário não é muito diferente. A Pituba lidera o ranking com folga (14,2%), seguida de Imbuí (5,4%), Boca do Rio (4,9%) e Brotas (4,7%). Apesar de as localidades estarem entre as mais caras para alugar imóveis, bairros como Barra, Ondina e Caminho das Árvores ainda têm custos mais elevados.

O Imbuí tem o sexto m² mais caro para aluguel em Salvador (R$35,40/m²). A Pituba aparece em sétimo no ranking, com valor médio de R$33,90 por m². Os valores correspondem à média de preços em fevereiro deste ano. Veja a lista completa abaixo.