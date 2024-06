Saiba quais são os cargos contemplados pelo concurso público de Salvador

São 593 vagas para a área de saúde do município

As vagas para o nível superior são para os seguintes profissionais: assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, nutricionista, odontólogo e terapeuta ocupacional. Também serão selecionados: fiscal de controle sanitário enfermeiro, fiscal de controle sanitário farmacêutico, fiscal de controle sanitário nutricionista e fiscal de controle sanitário odontólogo, e sanitarista.

Para o nível técnico, estão vagas de técnicos de enfermagem e em laboratório. No nível médio, os cargos disponibilizados são para auxiliar em saúde bucal. As remunerações variam entre R$ 2.250 (para auxiliar de saúde bucal) e R$ 12,7 mil (para médicos que atuam no Programa Saúde da Família).