MAPA DO ENSINO SUPERIOR

Saiba qual é o curso superior mais procurado na Bahia

Direito lidera entre os cursos presenciais na rede privada; na rede pública, preferência é por curso na área de educação

A mais recente publicação do Mapa do Ensino Superior no Brasil mostrou que a Bahia tinha 489.389 matrículas efetivadas em faculdades e universidades no ano de 2023. Naquele ano, a principal escolha de curso variou conforme a modalidade de ensino, se à distância (EAD) ou presencial. Entre os cursos presenciais na rede privada, o mais procurado foi Direito. Já entre os presenciais na rede pública, Pedagogia foi o que registrou mais procura. >